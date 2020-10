Sul Centrale di Parigi va in scena un grande classico del tennis: Rafa Nadal sfida Novak Djokovic per il titolo del Roland Garros. Lo spagnolo a caccia del 13° successo sul rosso parigino, che lo porterebbe a 20 Slam come Federer. Nole può diventare il primo giocatore a strappare la corona a Rafa, sempre vincitore in finale. Il match in diretta su Eurosport, canale Sky 210