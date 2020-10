Sam Querrey viene trovato positivo al Covid poco prima del torneo di San Pietroburgo: per paura di essere separato dalla famiglia, viola la quarantena e con un jet privato si fa trasportare in una nazione vicina. Ora rischia una multa salatissima e una squalifica fino ai 3 anni FOGNINI POSITIVO AL COVID

Una storia da film, un americano che scappa con un jet privato dalla Russia verso una destinazione ignota, in stile 007. E' la storia di Sam Querrey, numero 49 del mondo e già semifinalista a Wimbledon, al torneo ATP di San Pietroburgo. Secondo quanto raccontato da Ben Rothenberg, giornalista e insidere del New York Times, lo statunitense si è cancellato dal torneo prima di scendere in campo contro la testa di serie numero 1 del tabellone, Denis Shapovalov. Querrey, infatti, è risultato positivo al Covid-19, così come la moglie Abby e il figlio di otto mesi, Ford, che viaggiavano insieme a lui. La famiglia Querrey è ospite di uno degli hotel più lussuosi di San Pietroburgo, il Four Seasons, in cui avrebbe dovuto trascorrere la quarantena di 14 giorni. A questo punto, però, la storia si complica.

La chiamata dalle autorità e la fuga in jet privato Secondo quanto riportato da Rothenberg, Querrey riceve una chiamata da parte delle autorità locali, che lo avvisano: visita medica obbligatoria e, in presenza di sintomi, trasferimento in ospedale. "I Querrey, che stavano sperimentando quelli che ritenevano lievi sintomi, temevano il ricovero ospedaliero in Russia soprattutto dato che viaggiavano con il figlio piccolo dal quale non volevano essere potenzialmente separati in una nazione straniera" scrive il giornalista in uno dei post su Twitter. Il giocatore statunitense, che in carriera ha sforato i 12 milioni di dollari di prize-money, affitta un jet privato con cui farsi trasportare fuori dalla Russia in una nazione non specificata che non richieda un test negativo per l'ingresso, affittando una casa su AirBNB. Una violazione del protocollo sanitario dell'ATP, ma anche delle autorità sanitarie locali, che potrebbero costare molto care all'ex n° 11 del ranking mondiale.