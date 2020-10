Lorenzo Musetti non smette di stupire. Il 18enne di Carrara, n. 143 del ranking,ha staccato il pass per i quarti di finale del “Sardegna Open”, ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort Forte Village a Pula. Il toscano diventa così il primo classe 2002 ad approdare tra i migliori otto in un torneo del circuito maggiore. Lo scorso anno fu Jannik Sinner a centrare questo obiettivo ad Anversa, con l'altoatesino che al Roland Garros è diventato anche il primo Duemila a entrare nei quarti di uno Slam. Musetti, in gara con una wild card, si è aggiudicato per 6-2, 6-1, in poco meno di un’ora di gioco, il derby tricolore contro Andrea Pellegrino, n.292 del ranking, promosso dalle qualificazioni e alla sua prima esperienza in un main draw ATP. Per Lorenzo c'è ora il tedesco Yannick Hanfmann, n.101 del ranking, che ha lasciato appena 3 giochi al norvegese Casper Ruud, 3 del seeding.