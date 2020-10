Fabio Fognini è risultato positivo al coronavirus e non potrà scendere in campo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del Sardegna Open, torneo ATP 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village a Pula. Il ligure, numero 16 del mondo e prima testa di serie del seeding, sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic. Fognini, che aveva usufruito di un bye al 1° turno, aveva esordito martedì in doppio con Lorenzo Musetti nel match contro Sonego e Vavassori, perso 15-13 al tie-break del terzo set dopo una lotta di oltre due ore.