Sardegna Open: Cecchinato si arrende in finale

Dopo oltre due ore di lotta il serbo Djere vince il Sardegna Open, battuto in finale Cecchinato con il punteggio di 7-6, 7-5. La consolazione per l'azzurro è il numero di posizioni guadagnate in classifica dopo questo Atp 250: ben 26, ora è il n.77 del ranking

È finita sul più bello l'avventura al Sardegna Open di Marco Cecchinato: l'azzurro è stato sconfitto in finale dal serbo Laslo Djere, che si è imposto in due set (7-6 7-5) dopo una battaglia tiratissima. L'arma in più di Djere (n.74 del mondo) è stata la maggior freddezza dimostrata nei momenti decisivi del match, concluso dopo oltre due ore. Cecchinato dopo questo Atp 250 guadagna 26 posizioni, andando ad occupare il 77^ posto del ranking. Il migliore italiano in classifica è Berrettini (n.10), prima di Cecchinato ci sono Fognini (n.16), Sonego (n.42), Sinner (n.46) e Travaglia (n.74). Sale anche Musetti, che nel Sardegna Open si era ritirato in semifinale: ora è il n.123 del ranking.