Jannik Sinner non finisce di stupire e si qualifica per la sua seconda semifinale ATP della carriera nel torneo di Colonia. Battuto 6-3, 0-6, 6-4 l'esperto francese Gilles Simon: l'altoatesino, al 43° posto nella classifica virtuale, può già assaporare il suo best ranking

Seconda semifinale ATP in carriera per Jannik Sinner che, ad un anno esatto di distanza da Anversa, approda al penultimo atto del torneo Atp 250 di Colonia, in corso sul cemento indoor della Lanxess Arena, in Germania. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.46 della classifica (è già virtualmente 43° del mondo, suo best ranking), in gara con una wild card, ha sconfitto 6-3, 0-6, 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, il francese Gilles Simon, n.58 del ranking, che nel turno precedente aveva eliminato in tre set il canadese Denis Shapovalov. Jannik è stato bravo a rimontare da 0-2 nel terzo parziale, dopo aver incassato un clamoroso bagel nel secondo. Sabato in semifinale Sinner troverà il vincente della sfida tra la prima testa di serie del torneo, il tedesco Alexander Zverev, n. 7 del ranking mondiale e domenica scorsa vincitore del titolo nel primo appuntamento disputato a Colonia, e l’altro francese Adrian Mannarino, n.41 del ranking ed 8 del seeding.