Sonego in finale a Vienna: Evans ko in due set

Lorenzo Sonego non si ferma e conquista la finale dell'Atp di Vienna, battendo in semifinale il britannico Evans in due set. Il 25enne di Torino, dopo aver eliminato il numero 1 del mondo Djokovic nei quarti, sfiderà Rublev per il titolo

Lorenzo Sonego si guadagna la prima finale in un Atp 500. L'azzurro dopo aver superato nettamente Novak Djokovic nei quarti si è ripetuto in semifinale a Vienna, superando in soli due set il britannico Daniel Evans, numero 33 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 (in un'ora e 20 minuti). Il 25enne torinese, n.42 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, in finale se la vedrà con Andrey Rublev, numero 8 al mondo. Il russo ha avuto la meglio di Kevin Andersen, che si è ritirato sull'1-4 nel secondo set dopo aver perso anche il primo.