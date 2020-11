Al via da lunedì l'ultimo Masters 1000 della stagione, decisivo per assegnare l'unico pass rimasto per le ATP Finals: in lizza Diego Schwartzman e Matteo Berrettini, che torna in campo dopo un mese di stop. Il Masters di Parigi Bercy in diretta su Sky Sport

Il grande tennis torna con il “Masters 1000 di Parigi", che da lunedì 2 novembre, sarà di scena nella capitale francese, ultima chiamata per i big in vista delle ATP Finals. Tanti i campioni che si misureranno sulla superficie dura allestita all’interno del Palais Omnisports di Parigi-Bercy: Rafa Nadal sarà il favorito, con Matteo Berrettini che si giocherà l'ultimo posto disponibile per Londra con l'argentino Diego Schwartzman. Il sudamericano parte con 410 punti di vantaggio sul romano: i due potrebbero trovarsi in semifinale. Il torneo potrà essere seguito in diretta sui canali sport di Sky, in streaming su NOW TV e su Sky Go, anche in HD. Si comincia con la prima giornata divisa, come anche le altre, in due sessioni, quella giornaliera e quella serale, per chiudere il tutto domenica 8 novembre con la finale, in programma alle ore 15. La “squadra tennis” di Sky Sport sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan, Alessandro Lupi e Gaia Brunelli, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Claudio Mezzadri e Laura Golarsa. Su Sky Sport 24, continui aggiornamenti sul torneo nel corso dell’intera giornata, anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.