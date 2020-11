Rafa Nadal batte in rimonta Carreno Busta 4-6, 7-5, 6-1 e si qualifica per le semifinali a Bercy, spedendo alle Finals l'argentino Diego Schwartzman. Nella parte bassa del tabellone, avanti Medvedev e Raonic. Le semifinali in diretta su Sky Sport Arena alle 14 e alle 16.30 MASTERS PARIGI SU SKY: GUIDA TV

Rafa Nadal soffre ancora una volta, ma esce alla distanza e si qualifica per la semifinale del Masters di Bercy, ultimo 1000 della stagione, in corso sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi (tutto in diretta esclusiva su Sky Sport). Il maiorchino, prima testa di serie del torneo, ha superato 4-6, 7-5, 6-1 Pablo Carreno Busta, 9 del seeding e tra i giocatori più 'caldi' del momento. Lo spagnolo, con questo ko, dice addio anche ai sogni di Finals, dove approda matematicamente Diego Schwartzman. Primo set in cui Carreno gioca divinamente e con un break nel 7° gioco chiude i conti 6-4 in 41'. Rafa subisce la qualità del connazionale, che spesso lo inchioda all'angolo e lo costringe a rincorrere. Un campione da 20 Slam però esce nel momento del bisogno: al 12° game, nell'unica opportunità concessa dal rivale, trova il vincente che chiude il secondo set 7-5 e riporta tutto in parità. Da buon cannibale, Nadal piazza il break anche nel quarto e nel sesto gioco del terzo e decisivo set, chiude 6-1 e vola in semifinale (74^ in un 1000), proseguendo la caccia all'unico Masters che ancora gli manca in bacheca.