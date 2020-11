Tutto pronto a Londra per le ATP Finals, torneo che chiuderà la stagione 2020 assegnando il titolo di Maestro. Djokovic pesca il vincitore di Bercy, Medvedev. Per Nadal invece il campione in carica Tsitsipas. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Arena da domenica 15 novembre

Sorteggiati i due gironi delle ATP Finals, che per l'ultima volta si disputano a Londra (dal 2021 si giocherà a Torino). Testa di serie numero 1 è Novak Djokovic, che per il sesto anno in carriera chiuderà in testa l'anno. Il serbo è stato inserito nel gruppo con Medvedev, fresco vincitore di Bercy, Zverev (finalista) e Diego Schwartzman, all'esordio al Masters. Per Rafa Nadal, a caccia del primo successo alle Finals, ci sono Thiem, il campione in carica Tsitsipas e l'altro debuttante Rublev. A Londra in qualità di riserva l'italiano Matteo Berrettini.

I due gironi delle ATP Finals Girone Tokyo 1970: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Diego Schwartzman Girone London 2020: Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev.

ATP Finals, calendario e orari Le ATP Finals si disputano alla O2 Arena di Londra dal 15 al 22 novembre. Due le sessioni di gioco previste in singolare, alle 15 e alle 21 ora italiana. Si gioca con la formula del round robin, con due gironi all'italiana: i migliori due classificati si qualificano per le semifinali, previste per sabato. La finale è in programma domenica alle ore 19.