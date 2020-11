Andrey Rublev conquista il suo primo successo alle Finals grazie al 6-2, 7-5 rifilato al già qualificato Dominic Thiem. Alle 21 lo spareggio per il secondo pass per la semifinale tra Nadal e Tsitsipas: match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena IL PROGRAMMA DELLE FINALS

Quinta giornata delle ATP Finals, con protagonista il girone Londra 2020, che chiude la sua fase di round robin. Venerdì invece toccherà al gruppo Tokyo 1970, con la grande sfida in serata tra Novak Djokovic e Sascha Zverev a chiudere il programma: in palio l'ultimo posto per le semifinali, con Medvedev già qualificato.

Thiem si arrende a Rublev 6-2, 7-5

Andrey Rublev conquista la sua prima vittoria della carriera alle Finals grazie al 6-2, 7-5 rifilato al già qualificato Dominic Thiem. L'austriaco, già con la testa alla semifinale di sabato, dove affronterà uno tra Djokovic e Zverev, parte malissimo, perdendo i primi due turni di battuta. Thiem interrompe una serie di quattro giochi vinti consecutivamente da Rublev, il quale è una macchina al servizio (tre punti persi e 100% con la prima) e, giocando a braccio sciolto, chiude 6-2 in appena 25'. L'austriaco prova ad alzare un po' l'intensità all'inizio del secondo set, ma il russo è in missione per vincere la sua prima partita alle Finals e allunga nel terzo game, quando piazza un altro break. Thiem si sforza il minimo sindacale, Rublev è intoccabile nei propri turni (11 ace), ma regala un break al rivale nell'ottavo gioco: il russo si riprende il vantaggio nell'undicesimo game e chiude 7-5 dopo un'ora e un quarto di gioco. Per l'austriaco testa alla semifinale di sabato alle ore 21, dove lo attende uno tra Nole e Sascha: sarà un'altra storia e un altro Thiem.