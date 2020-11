Uno spettacolo straordinario, che solo i grandi possono portare in scena; sul palcoscenico di Londra i migliori otto tennisti del mondo nelle ATP Finals che chiudono l’edizione 2020 del circuito maschile Masters 1000, che dal prossimo anno saranno ospitate da Torino. Uno spettacolo che sarà possibile seguire in diretta su Sky a partire da domenica 15 novembre, fino alle finali del 22, compresa quella del doppio. Saranno due i canali Sky che proporranno gli incontri del torneo londinese, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; inoltre, a partire da lunedì, non mancherà nemmeno uno Studio Tennis, in onda live ogni giorno tra la fine della sessione diurna e l’inizio di quella serale, con la conduzione di Eleonora Cottarelli, in compagnia di Stefano Meloccaro. Notizie e continui aggiornamenti sul torneo anche su Sky Sport 24. La “squadra tennis” di Sky che racconterà gli incontri delle Finals sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto alle telecronache, da Paolo Bertolucci, Filippo Volandri e Laura Golarsa al commento, che si alterneranno anche negli studi. Il tutto anche in streaming, su NOW TV e disponibile su Sky Go, anche in HD.