Novak Djokovic non sbaglia e fa suo lo spareggio contro Sascha Zverev: 6-3, 7-6 i parziali per il numero 1 del mondo, che centra la nona semifinale alle Finals. Alle 21 su Sky Sport la sfida tra il già qualificato Medvedev e l'argentino Schwartzman, aritmeticamente fuori dai giochi

Djokovic vince lo spareggio con Zverev

leggi anche

Le partita di venerdì 20: guida tv

Novak Djokovic batte 6-3, 7-6 il tedesco Sascha Zverev, centrando la nona semifinale alle Finals, dove è a caccia del sesto titolo. In quella che era la rivincita della finale del 2018, Nole parte forte e concentrato, lasciando solo due punti nei primi tre game al rivale e volando subito 3-0. Il numero 1 del mondo annulla due palle break nel settimo gioco e grazie a una prima efficace (2/3 in campo e appena tre punti persi) chiude 6-3 il primo set in 33'. Zverev non sfrutta un'altra chance di break all'inizio del secondo parziale, annullando a sua volta due palle break al rivale. Il tedesco gioca e serve benissimo (38 vincenti, il 76% di prime in campo e soli tre punti persi), si viaggia sull'equilibrio fino all'inevitabile tie-break. Qui la spunta Djokovic 7-5, archiviando la pratica in un'ora e 35': affronterà sabato alle 21 Dominic Thiem, primo nel girone Londra 2020. Sono undici i precedenti, con Nole che comanda 7-4 (4-1 sul veloce), anche se l'austriaco si è imposto 12 mesi fa proprio alla O2 Arena.