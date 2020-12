Svelato il calendario del tennis maschile nei primi tre mesi del 2021. Ad annunciarlo è stata l'ATP in una nota. Dopo aver schedulato i primi tornei del nuovo anno un paio di settimane fa, è stato infatti comunicato un aggiornamento che arriva fino ai primi giorni di aprile. Balza subito all'occhio il rinvio di Indian Wells, che solitamente apre la stagione dei Masters 1000. "A causa della pandemia Covid-19, il torneo non si terrà nelle consuete date di marzo", si legge nella nota diffusa dall'ATP, che sta cercando date alternative per non perdere per il secondo anno di fila quello che viene considerato a tutti gli effetti il quinto Slam della stagione. Confermato, invece, il Miami Open, che si terrà dal 22 marzo al 4 aprile, primo 1000 del 2021. Secondo quanto riferito dall'ATP, tutti i tornei in programma in primavera (tra cui Montecarlo e Roma, con la stagione su terra battuta) sono al momento confermati, con le date previste in origine.