Lo speciale, il nuovo Ceck si racconta

Indimenticabili la semifinale al Roland Garros e i 3 titoli Atp. Dopo un periodo difficile, Marco Cecchinato ha trovato nuove motivazioni e nuovi obiettivi. Ne parla nello speciale in onda oggi su Sky Sport Arena. Disponibile on demand

Da Berrettini a Sinner. Il tennis italiano negli ultimi due anni si è indentificato nei sorrisi, nelle imprese e nelle speranze di ragazzi giovani e forti. Aspettando la consacrazione di Musetti. Senza dimenticare Sonego, che a Vienna ha eliminato un certo Djokovic, e Fabio Fognini. Vecchietto in confronto a loro, ma con tanta voglia di ribadire le gerarchie. Eppure questa valanga azzurra è cominciata con un altro nome. Quello di Marco Cecchinato e della sua semifinale al Roland Garros nel 2018. Era salito fino a 16 del ranking mondiale e numero 1 d’Italia. Poi il blackout. Come racconta nello speciale “Il nuovo Ceck”, in onda mercoledì 6 gennaio alle 13.15 e 20.15 su Sky Sport Arena e disponibile on demand. "Da numero 16 sono uscito dalla top 100. Rosicavo tanto. Era una cosa che mi faceva star male. Tante sconfitte al primo turno, brutte sensazioni. Ho passato un periodo difficile".

Si era perso, poi però si è ritrovato. Grazie al nuovo coach, che di fatto è un ritorno, Massimo Sartori, uno degli allenatori italiani più stimati. E alla nascita di suo figlio Edoardo. "Mi dicevano che quando ti nasce un figlio ti cambia la vita. E’ vero. A me è cambiata tanto, mi sento molto più responsabile. Vedi le cose in maniera diversa. Per me è stato importante perché mi ha dato tanta energia positiva. La scelta di Max e la nascita di mio figlio sono state due cose che mi hanno fatto ritrovare la serenità e la voglia che mi mancava da un po’ di tempo". Le motivazioni sono tornate, come gli occhi della tigre. "Il mio punto di forza-spiega il tennista- sono gli occhi. Quando ho quell’espressione riconosco il vero Marco. Quello che si era spento verso la fine del 2019 e inizio 2020. E’ la parte più importante quando sono in campo". Pronto per un nuovo anno: quello del riscatto e, magari, di nuovi titoli Atp.