ATP Finals Torino, domani la presentazione LIVE

L'appuntamento è per giovedì 14 gennaio: dal capoluogo piemontese live la conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals 2021: diretta dalle 12 su Sky Sport Arena e in streaming su skysport.it

Dal prossimo novembre, e fino al 2025, Torino sarà la capitale del tennis mondiale, ospitando le “Nitto ATP Finals”, ovvero, l‘atto conclusivo del circuito maschile Masters 1000. Giovedì 14 gennaio, nel capoluogo piemontese si terrà la conferenza stampa di presentazione del torneo, che si svolgerà dal 14 al 21 novembre 2021.

L’appuntamento è per le ore 12 al Grattacielo Intesa Sanpaolo e tra i presenti ci saranno, tra gli altri, il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi e la sindaca di Torino, Chiara Appendino. A condurre e moderare l’evento il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

La presentazione potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Arena, in streaming su skysport.it e live anche su NOW TV. A seguire, su Sky Sport 24, le interviste di Dalila Setti ai protagonisti. Presentazione in diretta anche sui canali social di Sky, Facebook e Live Tweet.

Le Nitto ATP Finals, la più importante manifestazione tennistica maschile dell’ATP Tour, vedranno in campo i migliori otto giocatori del mondo, nel torneo che chiude la stagione e che Torino ospiterà per i prossimi cinque anni.

Sky Sport è Official Broadcaster delle “Nitto ATP Finals” di Torino, in forza dell’accordo raggiunto con ATP Media per la trasmissione di tutti gli ATP Masters 1000 e delle ATP Finals fino al 2023.