Atp Finals Torino: la conferenza in LIVE STREAMING

Oggi alle 12 la conferenza stampa di presentazione della grande stagione italiana delle Nitto ATP Finals 2021 che si svolgeranno al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. In diretta su Sky Sport Arena e in live streaming su skysport.it dalle ore 12

In campo a Torino ci saranno i migliori otto giocatori del mondo, nell’evento che chiude la stagione, per i prossimi cinque anni, dal 2021 al 2025. Una presentazione a cui parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della FIT Angelo Binaghi, il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, la Sindaca di Torino, Chiara Appendino. Sky Sport è Official Broadcaster delle “Nitto ATP Finals” di Torino.

L’appuntamento-dal Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino- è per le ore 12: la presentazione potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Arena, in live streaming su skysport.it e sui canali social di Sky.