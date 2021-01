Dopo 20 anni l'Italia del tennis cambia capitano salutando Corrado Barazzutti. Su Instagram il ringraziamento di Fabio Fognini: "Per me è stato più di un coach, più di un capitano di Coppa Davis. Corrado è stato per me una guida, e lo è stato per tutta la mia carriera"

L’Italia del tennis cambia capitano dopo 20 anni, con Filippo Volandri nominato nuovo ct della nazionale che subentra a Corrado Barazzutti, il cui mandato era scaduto lo scorso 31 dicembre. Tra i campioni che hanno voluto salutare lo storico capitano c’è anche Fabio Fognini, che su Instagram ha ringraziato quello che “per me è stato più di un coach, più di un capitano di Coppa Davis”.

“Corrado è stato per me una guida, e lo è stato per tutta la mia carriera”, scrive ringraziandolo per gli insegnamenti: “dall’essere me stesso al non arrendermi mai... mi hai guidato e con te ho capito quanto sia importante sputare sangue per questa fantastica bandiera!!! Abbiamo scambiato opinioni, ci siamo scontrati, abbiamo riso e gioito, molte volte i tuoi allenamenti mi hanno fatto vomitare, ma la tua passione per questo sport mi ha fatto capire quanto lo ami e quanto sia importante per te stare sul campo da tennis.

Puntualmente quando decidevi di farmi scendere in campo, non mi sono mai tirato indietro. Per quella maglia ho sempre dato tutto me stesso, non importava vittoria o sconfitta, era il fuoco che avevo dentro che mi faceva lottare come un leone, e tu eri lì con me”.