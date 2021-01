Tantissimi tennisti sono in quarantena in Australia in vista dell'ATP Cup e dell'Australian Open a causa delle dure regole di prevenzione anti Covid e ognuno cerca di passare in qualche modo le giornate chiuso nella sua stanza d'albergo. Tra tutti fin qui il più geniale è stato sicuramente il doppista francese Edouard Roger-Vesselin, che ha ideato uno stupefacente domino a tema tennis nella sua camera, postando poi il video sui social (guardalo in copertina)

CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN DIRETTA