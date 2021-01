Olanda: proteste contro il coprifuoco e scontri

Le proteste contro un nuovo coprifuoco per frenare la diffusione del Covid-19 in Olanda sono degenerate in scontri con la polizia in alcune località. Lo hanno reso noto fonti ufficiali. La tv pubblica Nos ha riferito che sono stati usati cannoni ad acqua e cani in una piazza nel centro di Amsterdam, dove centinaia di manifestanti si sono riuniti per protestare contro il coprifuoco iniziato sabato. A Eindhoven, nel sud del paese, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere una folla di diverse centinaia di persone.