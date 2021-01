L'azzurro continua ad affinare la sua preparazione in vista dell'Australian Open (in programma dall'8 febbraio), e lo fa con uno dei migliori (Nadal). Non c'è solo la racchetta in programma però, ecco uno dei momenti in cui i due sono stati impegnati a giocare a calcio... tennis. "Due grandi settimane ad Adelaide. Sono grato a Rafa e al suo team per farmi allenare con loro. È sorprendente allenarsi con uno dei migliori", ha detto Jannik con un tweet

IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO