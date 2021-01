Nella notte tra giovedì e venerdì Jannik Sinner, numero 36 del ranking Atp, sfiderà nell'esibizione "A Day at the Drive" ad Adelaide il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Da giorni il 19enne si trova nella città australiana con lo spagnolo Rafael Nadal, che lo ha scelto come compagno di allenamento in vista della stagione che sta per iniziare. L'account dell'Academy del coach del campione Next Gen 2019, Riccardo Piatti, ha pubblicato sui social le prime immagini dei due campioni impegnati in uno scambio. Per Sinner è anche una buona prova generale in vista del primo impegno stagionale. Infatti, l'altoatesino debutterà ufficialmente la prossima settimana nell'ATP 250 "Melbourne 1". Dall'8 febbraio si disputeranno gli Australian Open a Melbourne, il primo Slam dell'anno.