Gli organizzatori sabato parlano di anche 30mila spettori al giorno per gli Australian Open: una cifra molto alta nonostante la pandemia di Covid-19 impnga ancora che molti eventi sportivi rimangano a porte chiuse

Dai 25.000 ai 30.000 spettatori potranno assistere quotidianamente agli Australian Open, hanno detto gli organizzatori: una cifra molto alta nonostante la pandemia di Covid-19 richieda ancora che molti eventi sportivi rimangano a porte chiuse.



Ciò significherà circa 390.000 spettatori nello spazio di due settimane, meta' del pubblico ricevuto lo scorso anno, ha detto il ministro dello sport di Victoria, Martin Pakula.



Le severe restrizioni ai viaggi in Australia negli ultimi mesi hanno tenuto l'epidemia sull'isola sotto controllo, rendendola uno dei pochi luoghi al mondo in cui i fan possono andare in gran numero agli eventi sportivi.