Al via martedì l'ATP Cup, torneo per nazioni che vedrà sul cemento di Melbourne tutti i big del ranking, da Djokovic a Nadal, passando per Thiem e Medvedev. Italia protagonista con Fognini e Berrettini, che sfideranno Austria e Francia a caccia di un pass per la semifinale

Si comincia a fare sul serio in Australia, dove da martedì scatta l'ATP Cup, torneo per nazioni che vedrà in campo a Melbourne tutti i big del ranking, da Novak Djokovic a Rafa Nadal, passando per Dominic Thiem, Sascha Zverev e Daniil Medvedev. L'Italia, affidata a Vincenzo Santopadre, schiera Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il format delle sfide fra le nazioni è il solito: si incontrano prima i numeri 2 in singolare, poi i numeri 1 e infine si disputa il doppio. L'ATP Cup ha un montepremi di 7,5 milioni di dollari e gli incontri assegnano anche punti validi per la classifica ATP: si può arrivare a un massimo di 500 in singolare e di 250 in doppio per chi gioca e vince tutti i match dal primo turno alla finale. Si giocherà davanti al pubblico, grazie all'applicazione dei protocolli sanitari anti Covid australiani.