"Sono felicissimo per la vittoria a Melbourne e di aver iniziato così la mia stagione". Jannik Sinner, con un messaggio su Instagram, commenta così il successo all'ATP Melbourne, al termine della finale giocata con l'altro azzurro Stefano Travaglia. "Grazie alla mia squadra per essere sempre con me, non potrei farne a meno. Complimenti al mio connazionale Travaglia per un grande torneo. Forza Italia".



E infine uno sguardo al prossimo impegno: "Grazie a tutti quelli che qui a Melbourne hanno reso possibile questo evento, non riesco nemmeno a immaginare la preparazione che c'è stata per portarci a partecipare. Grazie di tutto. È ora di riposarsi prima del primo round degli Australian Open". Sinner, infatti, già lunedì sfiderà il canadese Shapovalov (11° del seeding) nel 1° turno.