Se è stato un derby "folle", avvincente, il merito è stato di Stefano Travaglia, ascolano, classe 1991, che ha tenuto testa per buona parte del match al fenomenale Jannik Sinner: l'altoatesino s'impone 7-6, 6-4 a Melbourne vincendo il suo secondo titolo Atp in 3 mesi e nella prima edizione del "Great Ocean Road Open" riscrive la storia in questa settima finale tutta italiana, timbrando il suo nome sul 69° sigillo dell'albo d'oro del tennis azzurro a 33 anni di distanza dall'ultimo trionfo. Erano entrambi reduci da un'impresa in semifinale: il 19enne di Sesto Pusteria (n.36 del mondo) aveva battuto in oltre tre ore di gioco 7-6, 4-6, 7-6 il russo Karen Khachanov, seconda testa di serie del seeding, prendendosi la rivincita del match perso al 1° turno degli US Open dello scorso anno; sabato era stata invece una giornata indimenticabile per Stefano Travaglia, che non si era mai spinto così in alto: il 29enne di Ascoli Piceno aveva liquidato 6-3, 6-4 il brasiliano Thiago Monteiro con una prestazione solidissima. Per "Steto" arriverà comunque il best ranking: da lunedì dovrebbe salire dal 71° al 60° posto. "Promozione" in vista anche per il talento allenato da Riccardo Piatti, virtualmente alla 31^ posizione della classifica ATP.