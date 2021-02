Novak Djokovic batte Milos Raonic, vince la sua 300^ partita in uno Slam e si qualifica per i quarti di Melbourne. Dimitrov fa fuori Thiem, Karatsev (114 del ranking) rimonta due set ad Augier-Aliassime, nessun problema per Zverev. Donne, avanti Serena, Halep e Osaka. Lunedì Fognini-Nadal e Berrettini-Tsitsipas. Gli Australian Open su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky

Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open per la 12^ volta in carriera, la 48^ a livello Slam. Il serbo ha smaltito l'infortunio patito nel finale del match contro Fritz, liberandosi in quattro set di Milos Raonic, 14^ testa di serie del seeding, battuto 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Con questo successo, il serbo diventa il secondo giocatore all-time a raggiungere quota 300 vittorie nei Major, dopo Roger Federer. Per Nole 79^ vittoria a Melbourne (la 18^ consecutiva) sulle 87 partite giocate. Prosegue la corsa del serbo verso il 9° titolo agli Aus Open: in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. Ai quarti Djokovic incrocerà Sasha Zverev: sette i precedenti, con il serbo che conduce 5-2.