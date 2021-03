Grande prestazione del classe 2002 di Carrara che, ai sedicesimi dell'Atp di Acapulco, ha sconfitto in tre set (6-3, 2-6, 6-4) l'argentino Schwartzman, n°9 al mondo. Per l'italiano è il primo successo in carriera contro un avversario inserito nella top 10 del ranking. Musetti, più giovane di Sinner, affronterà l'americano Tiafoe nel prossimo turno sul cemento messicano. Agli ottavi anche Fognini che ha battuto in 2 set l'altro italiano Travaglia