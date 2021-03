Lunedì 22 marzo alle 11 su Sky Sport 24 (e in replica nel corso della giornata) uno speciale per raccontare una stagione del tennis tutta da vivere su Sky. Tanti i temi: dagli azzurri pronti a stupire alla storica rivalità tra Nadal, Djokovic e Federer. E da mercoledì, sempre su Sky, il primo Masters 1000 della stagione a Miami

Il 2021 sarà ancora meglio del 2019 e del 2020 per il tennis azzurro? È con queste entusiasmanti incertezze che parte la stagione dei grandi tornei su Sky. Dal Masters 1000 di Miami alle ATP Finals di Torino, tante settimane da vivere con i protagonisti di sempre. E con la consapevolezza che lo spettacolo e le soddisfazioni arriveranno anche dai nostri giocatori.

Lo speciale

Con Filippo Volandri, ex 25 del mondo, poi direttore tecnico nazionale e ora anche capitano di Coppa Davis, parleremo dei ragazzi italiani ma anche dei big del circuito. È un momento in cui il tennis paga un prezzo altissimo alla pandemia, con le difficoltà organizzative dei tornei e dei viaggi per via dei protocolli sanitari. Ma è altrettanto innegabile che insieme ai grandissimi, ancora protagonisti al vertice, c’è la salute di un movimento che presenta tanti giovani, ciascuno con le proprie caratteristiche e il proprio stile.