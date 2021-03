Prima vittoria 1000 fuori da Foro Italico per Lorenzo Musetti. Il doppio 6-4 su Michael Mmoh, 181 del mondo, segnalano continuità di risultati anche quando l’avversario non è prestigioso come quelli superati ad Acapulco. Grande la differenza di valori in campo, Musetti ha messo in mostra un tennis estremamente vario che ha destabilizzato il giocatore americano. A tratti però troppo attendista il carrarino, che ha sfruttato solo 3 delle 13 palle break ottenute. Al secondo turno Musetti sfiderà il francese Paire, per sua stessa ammissione non particolarmente motivato in questo periodo, ma sensibile quando sfidato sul piano del talento. Quattro gli italiani in campo per il secondo turno, dopo che Caruso e Fabbiano che sono stati sconfitti rispettivamente da Uchiyama e Bedene.

Si comincia questa sera con l’esordio assoluto a Miami di Jannik Sinner, opposto al francese Gaston. Domani toccherà, oltre a Musetti, anche a Fognini e Sonego. Il ligure sarà opposto a Sebastian Korda, il 20enne figlio dell’ex numero 2 del mondo Petr, il torinese se la vedrà con lo statunitense Fratangelo.