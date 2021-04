In particolare si tratta della quarta volta in cui un giocatore U-20 arriva fino in fondo a Miami: prima di Sinner vi riuscirono Andre Agassi nel 1990 (vinse in quattro set con Edberg), Rafael Nadal nel 2005 (perse in cinque da Federer) e Novak Djokovic nel 2007 (successo in tre su Cañas)