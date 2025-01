Sinner: "Devo migliorare per andare avanti"

Felice per la vittoria, ma consapevole di dover alzare ancora il livello per andare avanti nel torneo. È il "buongiorno" di Jannik Sinner (così il n. 1 al mondo ha firmato la telecamera al termine del match) dopo la vittoria in tre set contro Marcos Giron al 3° turno degli Australian Open. "Se voglio andare avanti in questo torneo, devo migliorare - ha spiegato Sinner nell'intervista in campo con Jim Courier - Spero di alzare il livello al prossimo turno". Meno errori da fare (oggi 37 gratuiti) e rendimento al servizio migliorabile: sono dettagli da perfezionare per Sinner, alla seconda settimana di uno Slam per la 15esima volta in carriera, a -1 dal recordman Nicola Pietrangeli. "Sono contento di essere agli ottavi - ha aggiunto Jannik - Tutti i match hanno difficoltà, Giron è stato solido da dietro e ha servito bene, soprattutto la prima e ho avuto qualche difficoltà nel rispondere. Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, cerco di migliorare. È parte del gioco: alcune cose vanno meglio, altre peggio. Mentalmente cerco di restare sul pezzo che è la cosa più importante".