Punto incredibile di Sinner nel match contro Giron. Con Jannik al servizio sul 40-40 e 5-3 nel nono gioco del primo set, l'americano gioca in sicurezza un dritto in avanzamento, ma il n. 1 al mondo - con una difesa straordinaria - trova un angolo impossibile per il passante di dritto, giocato solo di polso. Guarda il video del punto

LA CRONACA DEL MATCH