Sinner agli ottavi: Khachanov sconfitto in 3 set

Sul campo numero 1 la testa di serie numero 21 del Masters 1000 di Miami Jannik Sinner elimina il numero 14 Karen Khachanov al terzo set. In 2 ore e 51 minuti di gioco l'azzurro ha la meglio del russo. Khachanov si è aggiudicato il primo set 6-4, poi Sinner ha conquistato il secondo al tie-break e il terzo 6-4. L'altoatesino è qualificato per gli ottavi di finale dell'Atp di Miami.

La cronaca del match

Nel primo game della sfida dei sedicesimi di finale Jannik Sinner annulla una palla break, riesce a tenere il turno di battuta e si porta sull'1-0. Nel secondo gioco - durato 17 minuti e 44 secondi - l'azzurro spreca 7 palle per il 2-0 prima di concretizzare l'ottava e allungare nel primo set. Nel terzo Khachanov si porta sullo 0-40, prima della reazione di Sinner che però non riesce ad arginare il russo che accorcia le distanze. Khachanov non perde il servizio nel quarto e conquista il quinto sfruttando due doppi falli consecutivi di Sinner nel finale del game: russo avanti 3-2. Reazione di Sinner nel sesto game: lascia il russo a 15 sul servizio dell'avversario e dopo 47 minuti riaggunta la parità. L'azzurro torna avanti: nessun problema in battuta nel settimo game e primo set sul 4-3 per Sinner. Nell'ottavo gioco l'azzurro non sfrutta le palle break e Khachanov riesce a tenere il servizio: 4-4. Sinner non tiene il servizio nel nono e il russo sfrutta l'occasione vincendo anche il decimo gioco, chiudendo il primo sul 6-4 dopo un'ora e 9 minuti sotto il sole cocente della Florida. Sinner ha trasformato solamente 2 palle break su 12, il suo avversario 3 su 8. Un unico ace, firmato da Khachanov.

Nel secondo set Sinner vince il primo gioco, dopo tre game consecutivi conquistati dal russo che nel secondo lascia l'azzurro a zero e si porta sull'1-1. Pronta reazione di Sinner che vince il terzo con quattro punti ed è così in vantaggio 2-1. Quarto gioco combattuto, ma il russo tiene il servizio, mentre Sinner con un gran dritto mette il sigillo sul quinto e si porta sul 3-2. Game a zero per il russo per il 3-3, mentre nel settimo Sinner resiste alle giocate del russo e va avanti 4-3. Prosegue con regolarità il secondo set: altro game a zero per il russo, poi Sinner tiene il servizio e si porta sul 5-4. Khachanov serve per rimanere in corsa nel set, ancora nessun problema per il russo nel turno di battuta: 5-5. Nell'undicesimo gioco Sinner si porta sul 40-15, poi il russo - sfruttando anche il quarto doppio fallo del match dell'italiano - ha una palla break che però non concretizza. Sinner ribalta il punteggio e si porta sul 6-5. Il russo tiene il servizio, e si gioca il tie-break (il quinto in carriera contro Sinner) con l'azzurro. Tie-break che Sinner interpreta alla grande, vincendolo 7-2 e portando il match al terzo set dopo 2 ore e 9 minuti di gioco di un'intensa e combattuta sfida.

Khachanov comincia bene il terzo set, vincendo il primo e il terzo gioco (chiuso con il secondo ace del match per il russo), con Sinner che nel secondo aveva tenuto il servizio lasciando l'avversario a 15. Game a zero nel quarto per l'azzurro: terzo set ancora in equilibrio. 3-2 Khachanov con Sinner che prova a resistere, ma non può nulla contro il servizio del russo. Continua con regolarità il match: Sinner riaggancia l'avversario, lasciandolo a zero nel sesto game. Nel settimo sotto 30-0 l'azzurro conquista due punti consecutivi, ma poi si arrende a Khachanov per il momentaneo 4-3. Belle giocate di dritto nell'ottavo consentono a Sinner di far proseguire l'altalena del set e agguantare il 4-4. Il russo nel nono game si porta sul 40-15 ma subisce la rimonta di Sinner che riesce - anche grazie a uno strepitoso sul 40-40 - a togliere il servizio all'avversario, portarsi sul 5-4 e così andare in battuta per provare a qualificarsi per gli ottavi. Occasione che Sinner non ci lascia sfuggire: si aggiudica il terzo set e conquista il match dopo 2 ore e 51 minuti di gioco.