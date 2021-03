A Sky Sport Lorenzo Musetti racconta il suo successo contro Paire a Miami: "Non è facile giocare contro di lui, ti distrae con il suo gioco". Il 19enne azzurro ha dato una prova di maturità: "Nei momenti difficili tiro fuori il meglio di me. Sono molto reattivo in campo, sto vedendo in me stesso il miglior Lorenzo". E ora c'è da battere Cilic ai sedicesimi. Il VIDEO

MIAMI: MUSETTI E SONEGO OK, OUT FOGNINI. IL PROGRAMMA