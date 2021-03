Prosegue l’avventura di Lorenzo Sonego, uscito vittorioso da una partita durissima con Daniel Galan. Nel primo set il colombiano è scappato sul 4 a 1 tirando solo vincenti prima di essere ripreso sul 4 pari. Sul 5 a 6 ha avuto due set point, un terzo nel tie-break vinto poi 8 a 6 dal torinese con grande cuore e “garra” argentina. Punto a punto anche nel secondo set dove Sonego ha servito meglio cogliendo all’ottavo gioco il break che ha deciso la partita.

Eliminato invece Musetti

Ci è voluto il miglior Cilic del 2021 per fermare la corsa di Lorenzo Musetti: un Cilic magari lontano da quello capace di vincere gli US Open e diventare numero 3 del mondo, ma nemmeno quello scivolato al quarantacinquesimo posto della classifica mondiale. L’azzurro ha avuto due palle break sul 2 pari nel primo set, il croato le ha annullate e da quel momento non ha più concesso nulla o quasi al servizio. Un break per set ed ecco spiegato il 6-3 6-4, con un parziale di 12 punti a 2 dal 4 a 3 nel secondo set per il carrarino.

Musetti torna comunque in Italia con la consapevolezza di non essere un intruso alla tavola dei grandi del tennis.

Oggi torna in campo Sinner

Due azzurri quindi negli ottavi. Alle 17 Sinner, da favorito contro Ruusuvuori. Sperare in quarto di finale con Bublik o Fritz non è presunzione. In nottata Sonego si troverà di fronte alla prova durissima che porta il nome di Stefanos Tsitsipas, seconda testa di serie.