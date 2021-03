Si ferma la corsa del torinese al Masters 1000 di Miami, passa il greco al termine di una bella partita con un secondo set giocato praticamente alla pari. Continua invece il cammino di Jannik Sinner: l'azzurro tornerà in campo in prima serata su Sky: ecco cosa prevede oggi il programma di oggi

Non si poteva chiedere a Sonego una vittoria contro Tsitsipas, ma una bella partita si, e così è stato, almeno nel secondo set. Il greco è partito alla grande togliendo per due volte la battuta al torinese e chiudendo rapidamente 62. Nel secondo Sonego ha servito alla grande, trascinando la sfida al tie break dove il numero 2 del tabellone ha fatto la differenza. Resta una brillante prova che servirà a Lorenzo per alzare ulteriormente l’asticella in futuro. Tsitsipas invece si prepara alla sfida nei quarti con Hurkacz battuto sei volte su sette.

Sinner, primo quarto in un Masters 1000: stasera in campo

Primo quarto in un Masters 1000 (a 19 anni e 226 giorni il più giovane italiano di sempre) e ingresso tra i primi 30 in classifica. Altro traguardo raggiunto da Jannik Sinner, che supera agevolmente Emil Ruusuvuori e giocherà oggi per un posto in semifinale a Miami contro Bublik, che lo ha costretto alla rimonta pochi giorni fa a Dubai.

Iniziata con ritardo per diserzione del falco e arbitrata dai tradizionali giudici di linea, la partita è stata combattuta nel primo set. Nel secondo non c’è stata gara. Troppo forte l’azzurro, troppo stanco il finlandese, mentre Sinner dimostra di aver assorbito molto bene le 2 ore e 50 minuti giocate contro Khachanov.