Hubert Hurkacz vola in semifinale al Miami Open: il n°2 del seeding Tsitsipas sconfitto con i parziali di 2-6, 6-3, 6-4. Questa notte non prima dell'una, Rublev sfida lo statunitense Korda (diretta Sky Sport Uno). Venerdì tocca a Sinner contro lo spagnolo Bautista Agut. Il Masters di Miami e tutti i 1000 in diretta su Sky

Hubert Hurkacz è in semifinale per la prima volta in carriera al Miami Open, primo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. Sul Grandstand, il polacco n° 37 del mondo ha battuto a sorpresa nel primo quarto di finale di giornata il greco Stefanos Tstsipas (2 del seeding) con i parziali di 2-6, 6-3, 6-4 .Venerdì affronterà in semifinale il vincente del match tra Andrey Rublev, testa di serie n° 4 del seeding e l'americano Sebastian Korda, 20 anni e n° 87 del ranking (diretta non prima dell'una di notte su Sky Sport Uno, telecronaca Pero-Bertolucci).