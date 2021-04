A Miami Jannik Sinner disputerà la sua prima semifinale in un Masters 1000. La sfida è con lo spagnolo Bautista Agut. Appuntamento dalle 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su NOW e col racconto del match in diretta nel liveblog sul sito skysport.it

Jannik Sinner, appuntamento con la storia. A Miami il tennista classe 2001 si gioca la sua prima semifinale di un 1000. La sfida sarà con lo spagnolo Bautista Agut, testa di serie numero 7 del torneo. A 19 anni e 7 mesi Sinner è diventato il più giovane giocatore italiano a conquistare il pass per i magnifici quattro di un Masters 1000, il sesto di sempre dopo Gaudenzi, Volandri, Seppi, Fognini e Berrettini. E, alla sua prima partecipazione in un 1000 sul cemento, è inoltre diventato il terzo azzurro a centrare una semifinale sul veloce dopo Fognini (Miami 2017) e Berrettini (Shanghai 2019). Ora una nuova sfida per lui, accedere alla finalissima. Sul suo percorso eliminati in serie Gaston, Khachanov, Ruusuvuori, e dunque Bublik ai quarti, incassando dal kazako anche un complimento simbolico delle sue enormi qualità: "You are not human". Non sei umano. La sfida, come detto, è ora con Bautista Agut, reduce a sua volta dal quarto di finale vinto contro Medvedev.