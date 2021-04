Il Sardegna Open decide i primi quarti di finale: avanti Struff e Bedene. Giovedì a Cagliari sarà la volta dei tre italiani, con Cecchinato che apre il programma sul Centrale alle 11 contro il tedesco Hanfmann, seguito dal big-match Musetti-Evans e dall'esordio di Sonego contro Simon. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

Terza giornata del“Sardegna Open”, torneo ATP 250 che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, trasmesso in diretta da Sky Sport. Ai quarti Struff e Bedene. Giovedì sarà una giornata a forti tinte azzurre, con ben tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Alle ore 11 Marco Cecchinato, n.93 ATP, finalista nella prima edizione del torneo si giocherà un posto nei quarti con il tedesco Yannick Hanfmann, n.105 del ranking: il 29enne di Monaco di Baviera ha vinto l’unico precedente, disputato nei quarti del challenger di Todi lo scorso anno. A seguire il match più atteso, quello tra Lorenzo Musetti, 90 del ranking e Daniel Evans, 32 ATP e prima testa di serie del torneo. Infine Lorenzo Sonego, n.34 del mondo e terzo favorito del seeding, debutterà affrontando, per la prima volta in carriera, il veterano francese Gilles Simon, n.63 del ranking.