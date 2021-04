Il Sardegna Open su Sky: la guida

Su Sky continua il grande tennis, prossimo appuntamento è il Sardegna Open, valido per il circuito ATP Tour 250. L’evento, in programma al Tennis Club di Cagliari dal 5 all’11 aprile, aprirà la stagione europea su terra rossa.

7 italiani nel tabellone principale

Il torneo vedrà al via ben sette italiani: Lorenzo Musetti (che prende il posto di Salvatore Caruso, out per un'infezione intestionale), Thomas Fabbiano, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Giulio Zeppieri, Stefano Travaglia e Federico Gaio. Oltre aglii italiani presenti nel capoluogo sardo, da seguire con particolare attenzione anche il cileno Christian Garin e l’inglese Dan Evans, rispettivamente numero 20 e numero 29 del ranking mondiale.

Dove vedere il Sardegna Open

Il torneo sarà in dirtta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le giornate di gara potranno essere seguite live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la finale andrà in onda su Sky Sport Collection. Telecronache affidate a Elena Pero e Luca Boschetto, Stefano Pescosolido al commento tecnico.