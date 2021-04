In attesa degli ottavi del Sardegna Open contro Evans, Lorenzo Musetti riceve una gradita notizia da Monte-Carlo, dove gli organizzatori del Masters 1000 al via domenica gli hanno riservato una wild card. Salgono così a cinque gli azzurri presenti nel tabellone principale: oltre al 19enne di Carrara, anche Berrettini, Sinner, Sonego e il campione in carica Fognini. Il torneo di Monte-Carlo e tutti i Masters della stagione in diretta su Sky Sport

Lorenzo Musetti sarà al via nel tabellone principale del Masters di Monte-Carlo, secondo 1000, della stagione, in programma da domenica sui campi in terra rossa del Country Club nel Principato di Monaco e che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Stamattina il 19enne di Carrara, che giovedì sarà impegnato negli ottavi di finale del Sardegna Open contro Evans (diretta Sky Spory) aveva avuto la certezza di essere entrato nel tabellone delle qualificazioni, poi in tarda mattinata la comunicazione della wild card per il main draw. Sale così a cinque la pattuglia italiana direttamente nel main draw del Masters di Montecarlo: Berrettini, Fognini (campione in carica), Sinner, Sonego e appunto Musetti.