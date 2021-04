A Cagliari avanzano Musetti e Sonego

Musetti e Sonego, che hanno eliminato rispettivamente Evans e Simon, si sono qualificati per gli ottavi di finale del Sardegna Open. Sulla terra rossa di Cagliari niente da fare per Cecchinato, fuori contro Hanfmann

Dopo le soddisfazioni sul cemento nordamericano, Lorenzo Musetti torna a casa e la terra battuta gli offre una delle vittorie più belle della carriera. Il toscano elimina Dan Evans, prima testa di serie e numero 32 del mondo. E lo fa al tie break decisivo, dopo averlo recuperato da 0-4, poi 3-6 e salvato ancora un quarto match point.

Musetti aveva dominato il primo set ma poi aveva dovuto subire il ritorno dell’inglese. Il terzo è stata una lotta punto a punto e il 18enne Musetti se li è giocati tutti, senza concedere passaggi a vuoto a un avversario infinitamente più esperto. Bella prova di maturità agonistica, che sarà utile anche nei quarti, dove il carrarino si giocherà la rivincita della seminale dello scorso anno, quando il torneo si disputò in autunno a Pula. Battuto in due set Millman, sarà infatti il campione uscente in Sardegna Djere l’avversario di Musetti. Una partita che si giocherà punto a punto sin dall’inizio.

Lorenzo Sonego invece ha sofferto molto meno, perché Gilles Simon è ormai un giocatore in fase calante. Eppure il francese ha offerto una buona resistenza nel primo set, vinto da Sonego 6-4. Così più tranquillo, il torinese ha avuto vita più facile nel secondo parziale. Nei quarti il numero 3 del seeding se la vedrà con Yannick Hanfmann, che in due set ha battuto Marco Cecchinato. Il palermitano ha avuto più occasioni nel primo parziale, ma il tedesco ha giocato alla grande nel finale di set e Cecchinato non ci ha più creduto nel secondo