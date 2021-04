Sonego-Fritz, la cronaca del match

L'americano fatica con la prima ed è costretto a salvare cinque palle break nei primi due turni a un Sonego molto propositivo. L'azzurro cancella altrettante occasioni nel secondo game e si va a prendere il meritato break nel quinto gioco. Lorenzo ha un inaspettato passaggio a vuoto nell'ottavo game, quando concede il controbreak, l'americano gli riconcede il favore perdendo a zero il servizio nel gioco successivo. Sonego non si fa pregare e porta a casa il primo set 6-4 in 55'. Fritz gioca solo con la seconda e perde malamente i primi due turni di servizio del secondo set: quando sembra fatta, l'italiano ha un passaggio a vuoto che rimette in gioco il rivale. Lorenzo si ricompone, ma nel 12° gioco si lascia scappare un alro turno di battuta, fatale per il 7-5 che lo costringe al terzo set. Nell'ultimo parziale Fritz non tiene mai il servizio: Sonego si scatena con quattro break e chiude i conti 6-1 dopo una battaglia di due ore e 38': domenica (ore 13, diretta Sky Sport Collection) attende il vincente del match tra Djere e Basilashvili per andare a caccia del suo secondo titolo ATP della carriera dopo quello di Antalya 2019.