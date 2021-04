Al via domenica il Masters di Montecarlo, primo 1000 della stagione su terra. Si riparte con Fognini campione in carica, cinque azzurri nel main-draw e il ritorno in campo di Djokovic e Nadal. Il torneo monegasco verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, i canali di riferimenti saranno Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, e in streaming su NOW

Dall’11 al 18 aprile grande tennis su Sky Sport e in streaming su NOW con il torneo maschile di Monte-Carlo , primo evento europeo dell’ ATP Masters 1000 di quest’anno, che torna dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria. Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club molti dei più forti tennisti al mondo, tra questi il serbo Novak Djokovic , numero uno al mondo, lo spagnolo Rafa Nadal e con cinque italiani nel tabellone principale: Fabio Fognini , che è il campione in carica, avendo trionfato nel 2019, divenendo anche il primo italiano a vincere un Masters 1000, Jannik Sinner , reduce dalla finale di Miami, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti , che ha ricevuto dagli organizzatori una wild card. Il torneo monegasco verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, i canali di riferimenti saranno Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, e in streaming su NOW.

Il Masters di Montecarlo su Sky Sport

La “squadra” tennis di Sky Sport che seguirà il Rolex Masters sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan, Geri De Rosa e Dario Massara per le telecronache; al commento tecnico, invece, si alterneranno Paolo Bertolucci, Raffella Reggi, Filippo Volandri e Claudio Mezzadri. In chiusura di giornata, “Studio Tennis” di 30 minuti tutte le sere alle ore 21 su Sky Sport 24 (in replica il giorno dopo alle 10.15 su Sky Sport Uno), condotto da Eleonora Cottarelli, con le analisi tattiche di Filippo Volandri, neo capitano di Coppa Davis dell’Italia. E ancora, dal Principato, “Monte-Carlo: The Insider”, il dietro le quinte del torneo affidato a Stefano Meloccaro, in onda a fine giornata su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in replica la mattina seguente alle 9.45 su Sky Sport 24 e alle 10.45 su Sky Sport Uno. Inoltre, in questi giorni su Sky Sport è possibile seguire in diretta l’ATP 250 di Cagliari, il “Sardegna Open”, ormai alle battute conclusive. Sabato le semifinali, dalle 12 su Sky Sport Arena, domenica la finale, alle 13, su Sky Sport Collection.