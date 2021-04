Costa: "Torino candidatura importante"

“Siamo molto felici di portare le Davis Cup Finals a Innsbruck e Torino - ha detto Albert Costa, direttore delle Davis Cup Finals -. Entrambe le città hanno presentato candidature importanti che non solo promettono un'esperienza di livello mondiale per tifosi e giocatori, ma includono anche misure stringenti per garantire la sicurezza sanitaria di tutto il pubblico. Era fondamentale individuare due città europee che fossero anche ben collegate con Madrid, e che offrissero condizioni di gioco simili, per consentire una transizione agevole ai giocatori che arriveranno qui dalle altre sedi. Con la conferma delle tre città, stiamo lavorando a pieno ritmo per offrire il miglior evento possibile nel 2021. Siamo in stretto contatto anche con la Regione di Madrid e il Municipio dato che, grazie al loro supporto, Madrid rimane la sede principale anche per quest'anno”.