Roger Federer non giocherà gli Internazionali d'Italia, in programma dal 9 maggio al Foro Italico: lo svizzero è ancora in fase di ripresa dopo il lungo stop dello scorso anno. Al via 44 dei primi 45 giocatori del mondo, con quattro azzurri direttamente nel tabellone principale

Roger Federer non sarà al via degli Internazionali d'Italia, al via dal prossimo 9 maggio al Foro Italico di Roma (diretta Sky Sport). Lo svizzero, reduce da uno stop di oltre un anno per l'operazione al ginocchio e in fase di recupero dopo aver giocato solo due match in Qatar, non è infatti presente nella entry-list del torneo, a cui sono iscritti 44 dei primi 45 giocatori della classifica maschile. In attesa dell’assegnazione delle wild card, sono quattro i tennisti italiani ammessi di diritto al tabellone principale: oltre a Matteo Berrettini, numero 10 del ranking, sono Fabio Fognini, numero 18 Atp, che sulla terra ha vinto otto dei nove titoli Atp messi in carniere tra cui il Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2019, Jannik Sinner, numero 22 Atp e recente finalista nel “1000” di Miami, e Lorenzo Sonego, balzato al 28° posto della classifica con il trionfo nel Sardegna Open a Cagliari.