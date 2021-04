“No questions, nice conference”. È iniziata e terminata così la conferenza stampa di Hubert Hurkacz dopo la vittoria all’esordio nel torneo di Montecarlo. Il tennista polacco, già ‘castigatore’ di Sinner nella finale dell’Atp di Miami, ha eliminato Fabbiano nel primo turno e si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza. La Communication Manager dell’Atp ha chiesto di procedere prima a un paio di domande in inglese e poi a quelle in polacco, ma il tutto si è tradotto in circa 30 secondi di imbarazzante silenzio. Nessuno era presente – in video conferenza, s’intende, come da protocollo anti-Covid – e alla fine Hurkacz non ha dovuto rispondere a nessuna curiosità, sorridendo divertito davanti a quanto accaduto e chiudendo la sua conferenza dopo neanche un minuto. Per la cronaca il polacco è stato successivamente eliminato dal torneo per mano di Evans.

Cosa è successo?

La non-conferenza stampa del n° 16 al mondo, come era accaduto precedentemente nella stessa giornata a Dusan Lajovic dopo la sconfitta contro Evans, ha finito inevitabilmente per catturare l’attenzione e in tanti si sono chiesti il motivo dell’assenza di domande per uno dei giocatori più in vista del torneo. Secondo alcuni commenti dei cronisti presenti sul posto, ci sarebbe dietro un misunderstanding: il modus operandi del torneo, infatti, prevede che le conferenze stampa e le interviste vengano annunciate ai giornalisti con leggero anticipo, ma in questo caso la comunicazione via Whatsapp pare sia arrivata quando Hurkacz era già in sala stampa in attesa delle domande. Potrebbe, inoltre, esserci stato un difetto nel collegamento con il primo giornalista che era stato autorizzato a parlare con il tennista polacco, problema che ha finito per complicare ulteriormente la prosecuzione della conferenza.