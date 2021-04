La vittoria a Montecarlo del 2019



Fabio Fognini è detentore del torneo ed è per la terza volta ai quarti di Montecarlo. Nel 2019 aveva trionfato per la prima volta in un 1000 battendo in finale Nadal (campione per tre anni di fila tra 2016 e 2018). Lo spagnolo potrebbe anche essere il suo avversario in semifinale.