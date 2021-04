Montecarlo, vince Tsitsipas: Rublev ko in finale

Stefanos Tsitsipas ha vinto l'edizione 2021 del Masters 1000 di Montecarlo. In finale il 22enne ha sconfitto il russo Andrej Rublev in due set (6-3, 6-3). Soddisfatto il greco a fine partita: "E' stato un avversario difficile, sono orgoglioso del modo in cui ho giocato questa finale". Da lunedì al via l'Atp 500 di Barcellona in diretta su Sky Sport, con Nadal grande favorito e tre italiani in tabellone (Fognini, Musetti e Sinner)